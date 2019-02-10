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Олимпиакос - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

воскресенье, 10 февраля 2019, 14:41

14 февраля киевское "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне в Греции сыграют против "Олимпиакоса".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" - "Динамо".

"Динамо" считается аутсайдером выездного матча. На победу "Олимпиакоса" букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,40. Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 4,20.

В то же время вице-чемпион Украины является фаворитом на выход в следующий этап турнира. На проход "Динамо" букмекеры дают коэффициент 1,77, на "Олимпиакос" - 2,05.

Напомним, "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" выиграло в заключительном матче перед Лигой Европы.

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