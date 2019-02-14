Шахтер - Айнтрахт: смотреть онлайн видео голов

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 14 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове принимает франкфуртский "Айнтрахт".

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Команды обменялись голами уже в первые десять минут матча. "Айнтрахт" открыл счет после стандарта - Мартин Хинтереггер пробил головой после подачи, а Андрея Пятов не сумел удержать мяч, пропустив в ближний угол. "Шахтер" моментально отыгрался - Жуниор Мораес заработал пенальти, а Марлос его реализовал.

Ответная встреча пройдет в Германии 21 февраля.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Шахтер" представил двух новичков команды.