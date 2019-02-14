В УЕФА сделали заявление по скандальному эпизоду в матче "Реала" в Лиге чемпионов: фото

УЕФА сделал официальное заявление касательно эпизода с отмененным после использования системы видеопомощи рефери (VAR) голом защитника "Аякса" Николаса Тальяфико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

С разъяснением ситуации УЕФА выступил в официальном аккаунте в Twitter Лиги чемпионов.

АЯКС - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

"На 38-й минуте гол Николаса Тальяфико был отменен после просмотра видеоповтора. Судья определил, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в офсайде и контактировал с вратарем, мешая ему сыграть или попытаться добраться до мяча в то время, как был нанесен удар. Все было сделано в соответствии с протоколом VAR, было принято верное решение: отменить гол и назначить свободный удар из-за офсайда", - говорится в заявлении.

Напомним, в данном эпизоде VAR был применен впервые в истории Лиги чемпионов.

"Реал" в итоге одержал выездную победу со счетом 2:1.

"Апостроф" также сообщал о том, что 13 февраля в рамках 1/8 финала ЛЧ "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию".