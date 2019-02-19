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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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19 февраля

12:15
Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют четвертого ребенка
12:08
Инклюзивное образование дает детям будущее: советник губернатора Днепра оценил реформу
12:03
Где волнистые длинные волосы? Могилевская удивила новой прической
11:59
В метро Киева пьяный педофил устроил секс-шок 12-летней девочке: опубликованы фото
11:53
Скандальный телеканал подал на нардепа от "Народного фронта" в суд
11:42
Папа-министр пришел к президенту: Вакарчук рассказал, как стал нардепом
11:35
Вера Брежнева в прозрачном платье прокомментировала свой нашумевший клип
11:32
Мелочь, а приятно: в России признали, что Украина добивает режим Путина
11:19
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Где смотреть онлайн Лион - Барселона: расписание трансляций

вторник, 19 февраля 2019, 11:10

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" 19 февраля будет принимать испанскую "Барселону".

ЛИОН - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Лион" - "Барселона" будет доступна на телеканале "Футбол 2". В России встречу покажет "Матч! Футбол 1".

ЛИОН - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Лион" в борьбе за выход в плей-офф опередил донецкий "Шахтер" и занял второе место в группе F. "Барселона", набрав 14 очков, заняла первое место в группе В.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" продлила контракт с главным тренером.

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