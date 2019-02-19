Где смотреть онлайн Лион - Барселона: расписание трансляций

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" 19 февраля будет принимать испанскую "Барселону".

ЛИОН - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Лион" - "Барселона" будет доступна на телеканале "Футбол 2". В России встречу покажет "Матч! Футбол 1".

ЛИОН - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Лион" в борьбе за выход в плей-офф опередил донецкий "Шахтер" и занял второе место в группе F. "Барселона", набрав 14 очков, заняла первое место в группе В.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" продлила контракт с главным тренером.