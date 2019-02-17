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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Айнтрахт - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

воскресенье, 17 февраля 2019, 22:25

21 февраля донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. В Германии чемпион Украины сыграет против "Айнтрахта". В первой игре была зафиксирована ничья - 2:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" - "Шахтер".

Игра начнется в 19.55 по киевскому времени.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами противостояния. На победу команды из Франкфурта дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,80. Победа "Шахтера" оценивается коэффициентом 3,90.

На проход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 3,00, на "Айнтрахт" - 1,30.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты всех матчей 1/16 финала.

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