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Где смотреть онлайн Айнтрахт - Шахтер: расписание трансляций

четверг, 21 февраля 2019, 09:38

21 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся немецкий "Айнтрахт" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена".

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 19.55.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России встречу будет транслировать телеканал "Матч! Футбол 3".

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Напомним, в первой части сезона "Шахтер" занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и перешел в Лигу Европы. "Айнтрахт" с максимальным количеством очков завершил групповой этап ЛЕ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье вратаря "Шахтера" Андрея Пятова родился сын.

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