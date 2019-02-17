"Барселона" добыла сложную победу в матче чемпионата Испании: видеообзор

В 24-м туре испанской Примеры "Барселона" принимала "Вальядолид" и не смогла обыграть соперника на "Камп Ноу".

Единственный гол в матче забил Лионель Месси, который уверенно реализовал пенальти.

Во второй половине встречи каталонцы имели несколько шансов, чтобы сделать преимущество более уверенным, но и гости могли сравнивать счет.

"Барселона" – "Вальядолид" 1:0

Гол: Месси, 43 (пен)

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Вермален, Альба, Видаль, Бускетс, Аленья (Ракитич, 76), Месси, Боатенг (Суарес, 60), Дембеле (Коутиньо, 70).

"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Кико Оливас, Калеро, Антоньито, Ануар, Мичел, Мартинес, Верде (Тони, 67; Пласа, 76), Унал (Кеко, 79), Серхи Гвардиола.

Предупреждения: Унал (11), Ануар (34), Месси (67), Мичел (70).6

Ранее "Апостроф" сообщал, что феноменальная игра вратаря спасла "Барселону" от поражения в чемпионате.