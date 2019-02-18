Челси - Манчестер Юнайтед: видео голов

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Счет был открыт на 31-й минуте. Поль Погба обыграл соперника на фланге и выполнил ювелирную подачу в штрафную, которую замкнул Андер Эррера. В самой концовке первого тайма отличился уже сам Погба, точно пробивший головой после навеса в исполнении Маркуса Рэшфорда.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии состоится 18 февраля.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:2)

Голы: Эррера (31), Погба (45)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:6 в матче чемпионата Англии.