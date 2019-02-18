"Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Челси" в Кубке Англии: видеообзор

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" со счетом 2:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Победу манкунианцами принесли голы Андрера Эрреры и Поля Погба. "Челси" владел мячом на протяжении 66 процентов времени матча, но практически ничего не сумел создать у ворот соперника.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ВИДЕО ГОЛОВ

"МЮ" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, жеребьевка этой стадии состоится 18 февраля.

Напомним, что несколько дней назад "Челси" проиграл "Манчестер Сити" (0:6) в чемпионате Англии. А в последних четырех матчах Премьер-лиги "Челси" потерпел три поражения при одной победе. Разница мячей в этих матчах составила 5-12.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:2)



Голы: Эррера (31), Погба (45)

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 71), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 58), Канте, Азар, Игуаин.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Мата (Перейра, 76), Рэшфорд, Лукаку (Санчес, 73).

Предупреждения: Матич (15), Янг (21), Рюдигер (60), Канте (65).