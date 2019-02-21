Айнтрахт - Шахтер: видео голов

Донецкий "Шахтер" 21 февраля провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". На выезде "горняки" проиграли со счетом 1:4.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" - "Шахтер".

"Айнтрахт" вышел вперед на 23-й минуте матча - Лука Йович сильным ударом из центра штрафной замкнул прострел с правого фланга. Еще через три минуты хозяева увеличили свое преимущество - арбитр назначил пенальти за игру рукой Николая Матвиенко, и одиннадцатиметровый реализовал Себастьян Алле.

На 63-й минуте "Шахтер" отыграл один мяч. Красивая атака "горняков" завершилась точным ударом Жуниора Мораеса метров с шести - Кевин Трапп коснулся мяча, но не сумел остановить его.

После этого "Айнтрахт" дважды спасла перекладина, а в концовке матча хозяева довели счет до крупного. Сперва дубль в контратаке оформил Алле, а затем Анте Ребич отличился ударом в нижний угол.

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью - 2:2.

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР - 4:1

Голы: Йович, 23, Алле, 27 (пенальти), 81, Ребич, 88 - Мораес, 63