Лига чемпионов: все результаты первых матчей 1/8 финала

Завершились все первые матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы Лиги чемпионов.
Результаты всех матчей
"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ - 0:2 (смотреть видео обзор)
Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60
"Рома" - "Порту" - 2:1 (смотреть видео обзор)
Голы: Дзаньоло, 70, 76 - Альварес, 79
"Аякс" - "Реал" - 1:2 (смотреть видео обзор)
Голы: Зиеш, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87
"Тоттенхэм" - "Боруссия" - 3:0 (смотреть видео обзор)
Голы: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86
"Лион" - "Барселона" - 0:0 (смотреть видео обзор)
"Ливерпуль" - "Бавария" - 0:0 (смотреть видео обзор)
"Шальке" - "Манчестер Сити" - 2:3 (смотреть видео обзор)
Голы: Бенталеб, 38 (пен), 45 (пен) - Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90
"Атлетико" - "Ювентус" - 2:0 (смотреть видео обзор)
Голы: Хименес, 78, Годин, 83
Ответные матчи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.
СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР
Ранее "Апостроф" также опубликовал видео голов матча "Атлетико" - "Ювентус".