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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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21 февраля

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Атлетико - Ювентус: видео голов

четверг, 21 февраля 2019, 00:25

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" на своем поле оказался сильнее итальянского "Ювентуса" со счетом 2:0. Встреча состоялась на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ювентус".

Счет был открыт на 79-й минуте встречи. Тома Лемар выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной и отскочил к Хосе Хименесу, который с близкого расстояния переправил его в сетку. Всего через несколько минут хозяева поля сумели удвоить преимущество. После навеса Антуана Гризманна со стандарта Диего Годин с острого угла отправил мяч в ворота.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится в Турине 12 марта.

"Атлетико" - "Ювентус" - 2:0 (0:0)

Голы: Хименес (78), Годин (83)

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" крупно проиграл киевскому "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.

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