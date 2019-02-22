Динамо - Олимпиакос: видео гола

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" одержало победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Олимпиакос".

Единственный гол был забит на 32-й минуте. Виталий Миколенко прострелил в штрафную и новичок "Динамо" Фран Соль переправил мяч в ворота с близкого расстояния. Для испанца этого гол стал первым в составе украинского клуба.

Благодаря этой победе "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 22 февраля.

"Динамо" Киев Украина – "Олимпиакос" Греция - 1:0 (1:0)

Гол: Соль, 32

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" пригрозили известному футболисту.