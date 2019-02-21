В женской НБА впервые в истории появится украинская баскетболистка: опубликовано фото

Украинская баскетболистка Алина Ягупова стала игроком американского клуба "Лос-Анджелес Спаркс", который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Я рада подписать Алину Ягупову. Она играла на высоком уровне за границей в течение нескольких лет и может внести свой вклад на обоих концах площадки. Я очень рад, что она решила реализовать свои таланты в "Спаркс" и женской НБА", - сказала исполнительный вице-президент "Спаркс" Пенни Толер.

27-летняя Ягупова играет на позиции форварда и стала первой украинкой в истории, которая будет выступать в женской НБА. Ранее она играла за "Регину-Баскет", "Елисавет-Баскет", "Днепр", "Чукурову" и "Мерсин".

"Желаю успешной адаптации и результативных выступлений в самой мощной женской лиге мира. Очень надеюсь, что Алина, как и раньше, будет мощно и самоотверженно играть и за национальную сборную Украины", - написал министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный украинский баскетболист стал лучшим в матче НБА.