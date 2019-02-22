На фанатов "Шахтера" в Германии напали с кастетами и ножами

Во Франкфурте перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и донецким "Шахтером" группа из 15 болельщиков местной команды совершила вооруженное нападение на фанатов украинского клуба.

По данным местной прессы, в результате нападения пострадали трое болельщиков донецкой команды.

"Один болельщик, по данным полиции, был ранен и доставлен в больницу. У другого поклонника "Шахтера" нападавшие украли деньги. Полиция Франкфурта подозревает в нападении фанатов "Айнтрахта", но задержать нападавших не смогла. Кроме того, полиция проводит проверку болельщиков перед матчем. При осмотре в Альт-Заксенхаузене около 14:30 у трех человек были найдены наркотики, кастеты и ножи. Эти особы были задержаны полицией", - сообщает местное издание.

О состоянии пострадавших украинцах пока не сообщается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" спокойно вышло в 1/8 финала.