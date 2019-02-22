Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В Доме Европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой киевское "Динамо" получило в соперники лондонский "Челси".

Первый матч киевляне проведут в Лондоне 7 марта.

Остальные пары 1/8 финала выглядят так:

"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия)

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания)

Первые матчи состоятся 7 марта (команды указанные первыми сыграют дома), а ответные игры - 14 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ФИФА приняли жесткие меры в отношении "Челси".