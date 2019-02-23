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Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта

суббота, 23 февраля 2019, 00:10

23 февраля в белорусских Раубичах в рамках чемпионата Европы состоится мужская спринтерская гонка на дистанции в 10 километров.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Раубичах.

Начало гонки в 10:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Напомним, что на чемпионате Европы ранее состоялась только одна гонка в индивидуальной дисциплине. Ее победителем стал болгарин Красимир Анев, а двое украинских биатлонистов - Сергей Семенов и Руслан Ткаленко по итогам гонки заняли места в топ-15.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провалили эстафету на чемпионате Европы.

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