Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта

23 февраля в белорусских Раубичах в рамках чемпионата Европы состоится мужская спринтерская гонка на дистанции в 10 километров.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Раубичах.

Начало гонки в 10:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Напомним, что на чемпионате Европы ранее состоялась только одна гонка в индивидуальной дисциплине. Ее победителем стал болгарин Красимир Анев, а двое украинских биатлонистов - Сергей Семенов и Руслан Ткаленко по итогам гонки заняли места в топ-15.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провалили эстафету на чемпионате Европы.