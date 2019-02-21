РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

16:42
Повышение тарифов "Укрзализныци" убивает экспорт пищевой промышленности - эксперты
16:35
В штабе Зеленского заметили кремлевского политтехнолога
16:28
Нападение на активиста из "списка Гандзюк": сети возмутило решение по организатору и ход дела
16:20
"Динамо" получит мощную поддержку на битву с "Олимпиакосом"
16:19
В Украине раскрыли пророссийскую политическую "пирамиду" во главе с нардепом: фото и аудио
16:16
В Харькове возле мэрии устроили акцию с сожжением мусорки из-за повышения цен на проезд: фото и видео
15:59
Украина показала на выставке новейшую технику, которую используют для разведки на Донбассе: фото
15:55
Украинские биатлонисты провалили эстафету на чемпионате Европы
15:55
Чемпионат Европы по биатлону: видео и результаты одиночной смешанной эстафеты
15:53
40 тысяч роз и жемчужины Swarovski: как будет выглядеть сцена Оскара-2019
15:40
ANNA MARIA: о сне Джамалы, финале Нацотбора на Евровидение и конкурентах
15:31
Суд над Крысиным: одиозный адвокат титушковода пошел на хитрость
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские биатлонисты провалили эстафету на чемпионате Европы

четверг, 21 февраля 2019, 15:55

В белорусских Раубичах, которые принимают чемпионат Европы по биатлону, завершилась смешанная одиночная эстафета.

Сборная Украины, которую представляли Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный, заняла в гонке лишь 11-е место.

Украинцы использовали 10 дополнительных патронов, но несмотря на это, заработали один штрафной круг. Итоговое время украинского дуэта составило 37 минут 49 секунд.

Первое место заняла Россия, опередившая ставшую второй Швеции, несмотря на один промах. В первую тройку также вошли французские биатлонисты.

Напомним, что чемпионат Европы в Раубичах пройдет с 20 по 24 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Юлия Журавок заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зенит - Фенербахче Онлайн-трансляция матча

Динамо - Олимпиакос Онлайн-трансляция матча

Айнтрахт - Шахтер Онлайн-трансляция матча

Шальке - Манчестер Сити - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: