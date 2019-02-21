Украинские биатлонисты провалили эстафету на чемпионате Европы

В белорусских Раубичах, которые принимают чемпионат Европы по биатлону, завершилась смешанная одиночная эстафета.

Сборная Украины, которую представляли Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный, заняла в гонке лишь 11-е место.

Украинцы использовали 10 дополнительных патронов, но несмотря на это, заработали один штрафной круг. Итоговое время украинского дуэта составило 37 минут 49 секунд.

Первое место заняла Россия, опередившая ставшую второй Швеции, несмотря на один промах. В первую тройку также вошли французские биатлонисты.

Напомним, что чемпионат Европы в Раубичах пройдет с 20 по 24 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Юлия Журавок заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах.