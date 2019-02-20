Украинские биатлонисты вошли в топ-15 первой гонки чемпионата Европы

Чемпионат Европы по биатлону в белорусских Раубичах стартовал с индивидуальной гонки у мужчин. Украинцы Сергей Семенов и Руслан Ткаленко по итогам гонки заняли места в топ-15.

Семенов, несмотря на четыре промаха, завершил гонку на высоком девятом месте, а Ткаленко, который по ходу гонки не закрыл три мишени, занял одиннадцатую позицию.

Чемпионом Европы по итогам индивидуальной гонки стал болгарин Крисимир Анев. Второе и третье призовые места заняли норвежцы Тарьей Бе и Эндре Стремсхайм.

Результаты гонки

1. Красимир Анев (Болгария) (0+1+0+0) 53:18,1

2. Тарьей Бо (Норвегия) (0+0+1+2) +3,7

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) (0+1+0+1) +11,1

9. Сергей Семенов (Украина) (0+2+1+1) +2:37,0

11. Руслан Ткаленко (Украина) (1+2+0+0) +2:43,2

26. Антон Дудченко (Украина) (0+0+0+1) +4:16,8

33. Артем Прима (Украина) (1+2+1+1) +4:34,4

Чемпионат Европы продлится до 24 февраля.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что знаменитый украинский биатлонист сенсационно выиграл Гонку легенд.