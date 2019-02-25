Украинский футболист установил уникальное достижение в Англии

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил уникальное достижение в Англии. Бывший игрок "Шахтера" стал первым среди украинских футболистов, игравших в Англии, кто дважды выигрывал Кубок английской Лиги.

В этом сезоне Зинченко сыграл во всех шести матчах турнира, а в финальной игре с "Челси" (0:0, по пенальти 4:3) его и вовсе признали лучшим игроком.

Первым футболистом из Украины, кому удавалось побеждать в Кубке лиги, был Андрей Шевченко. Трофей он завоевал в 2007 году в составе "Челси".

Также награда могла достаться Сергею Реброву, "Тоттенхэм" которого в сезоне 2001/02 года в финале турнира уступил "Блэкберну".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко провел лучший матч за английский топ-клуб.