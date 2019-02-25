Украинский клуб пробился в решающий раунд гандбольной Лиги чемпионов

Запорожский "Мотор" обеспечил себе выход в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов.

В 13-м туре группового турнира украинский клуб разгромил датский "Скьерн" со счетом 33:23. Самым результативным игроком встречи оказался Борис Пуховский, забивший восемь голов. Шесть точных бросков на счету Игоря Сороки.

"Мотор" (Украина) – "Скьерн" (Дания) - 33:23 (13:9)

После 13 туров "Мотор", одержав пять побед при одной ничьей и семи поражениях, гарантировал себе место в первой шестерке. Соперник украинцев в раунде плей-офф определится позднее. В последнем, 14-м туре, "Мотор" в гостях сыграет с ПСЖ, который уже обеспечил себе первое место в группе.

"Мотор" уже в в пятый раз в своей истории преодолел групповой турнир, но пока что каждый раз вылетал в первом раунде плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юные украинские гандболисты завоевали Кубок мира.