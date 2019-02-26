Российский суд принял новое важное решение по футболистам-дебоширам

Московский городской суд отклонил апелляции российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева касательно продления срока содержания под стражей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО как минимум до 8 апреля и проведут под арестом полгода.

Также под стражей останутся брат Кокорина Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, которые вместе с футболистами участвовали в двух драках в Москве.

Отметим, что адвокат Кокорина заявил о том, что защита футболиста будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей с 11 октября. Утром 8 октября футболисты и их друзья в Москве устроили две драки, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, а также российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что арестованный Мамаев стал звездой "Бутырки".