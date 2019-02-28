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Реал - Барселона: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании
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Реал - Барселона: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

четверг, 28 февраля 2019, 12:10

2 марта в Мадриде состоится матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 21:45.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение каталонскому клубу. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Реала" предлагается коэффициент 2,70.

Напомним, что в первом круге чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1 на своем поле. Затем команд встретились в полуфинале Кубка Испании. В первом матче в Барселоне была зафиксирована ничья 1:1, а в ответной встрече каталонцы разгромили "Реал" на выезде со счетом 3:0.

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