РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

11:00
Как героиня из "Гарри Поттера": Кейт Миддлтон удивила образом
10:58
​Украинцам упростили въезд в Грузию: что изменилось с 1 марта
10:51
"Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты: опубликовано фото
10:49
Адвокат сделал тревожное заявление про украинского узника Кремля из Крыма
10:47
Война Индии с Пакистаном: появились фото и свежие данные о застрявших в аэропорту украинцах
10:37
В США умер оскароносный композитор
10:32
​"Черные" деньги: в Украине пояснили, как Россия "кормит" оккупированный Донбасс
10:23
Машину "закрутило" и выкинуло на встречную: фото и видео страшного ДТП в России со множеством погибших
10:10
Звезда "Беверли-Хиллз" попал в больницу в тяжелом состоянии
10:10
В Украине стартовало повышение пенсий
10:02
Пошел черный дымок: "третья сила" нанесла меткие удары по боевикам на Донбассе
09:59
Сборная Украины по биатлону огласила состав на чемпионат мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты: опубликовано фото

пятница, 01 марта 2019, 10:51

Официальный Twitter "Барселоны" высмеял лидера мадридского "Реала", обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича после ответного матча полуфинала Кубка Испании, в котором каталонцы обыграли "королевский" клуб со счетом 3:0.

Пресс-служба каталонцев опубликовала фото, на котором хорватский футболист ухватился за футболку Лионеля Месси.

"Получить майку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин", - написали представители каталонского гранда.

Уже 2-го марта "Барселона" и "Реал" вновь порадуют болельщиков очным противостоянием. Встреча пройдет в Мадриде в рамках национального первенства Испании.

Напомним, что в финальной игре Кубка Испании "Барселона" сыграет с "Валенсией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная певица Шакира, жена защитника "Барселоны" Жерара Пике, обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Барселона - 0:3 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: