"Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты: опубликовано фото

Официальный Twitter "Барселоны" высмеял лидера мадридского "Реала", обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича после ответного матча полуфинала Кубка Испании, в котором каталонцы обыграли "королевский" клуб со счетом 3:0.

Пресс-служба каталонцев опубликовала фото, на котором хорватский футболист ухватился за футболку Лионеля Месси.

"Получить майку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин", - написали представители каталонского гранда.

Уже 2-го марта "Барселона" и "Реал" вновь порадуют болельщиков очным противостоянием. Встреча пройдет в Мадриде в рамках национального первенства Испании.

Напомним, что в финальной игре Кубка Испании "Барселона" сыграет с "Валенсией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная певица Шакира, жена защитника "Барселоны" Жерара Пике, обвиняется в уклонении от уплаты налогов.