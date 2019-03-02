"Барселона" второй раз за неделю обыграла "Реал": видеообзор

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Матч начался с атак "Реала". Уже на третьей минуте хозяева могли повести в счете, но Бэйл со штрафного с 20 метров пробил выше ворот. Впрочем, довольно быстро гости перехватили инициативу. Мог забивать Суарес, но его удар с 16 метров парировал Куртуа. Еще через несколько минут Месси ворвался в штрафную, перекинул мяч через Куртуа, но не попал в ворота. На 26-й минуте Ракитич получил пас от Роберто, вышел один на один и перекинул голкипера, отправив мяч в ворота. В конце тайма "Барселона" могла увеличить разрыв в счете, но Куртуа в течение нескольких секунд отразил удар Суареса и добивание Месси.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕО ГОЛА

На 59-й минуте реальнейший шанс сравнять счет упустил Винисиус, который с 10 метров угодил в Лангле. Больше моментов у "Реала" не было, а вот гости несколько раз могли отличиться.

После матча "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая идущий третьим "Реал" на 12 очков.

Напомним, что несколько дней назад "Барселона" разгромила "Реал" в Кубке Испании со счетом 3:0.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Ракитич (26)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро (Иско, 76), Винисиус Жуниор, Кроос (Вальверде, 55), Бэйл (Асенсио, 61), Бензема.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич, Артур (Видаль, 71), Бускетс (Нелсон Семеду, 90), Дембеле (Коутиньо, 78), Суарес, Месси.

Предупреждения: Бускетс (2), Рамос (61), Лангле (63), Асенсио (82), Карвахаль (89).