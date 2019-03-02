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Где смотреть онлайн Реал - Аякс: расписание трансляций

суббота, 02 марта 2019, 14:35

5 марта на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аяксом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аякс".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Реал" - "Аякс" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России этот поединок будет показывать телеканал "Матч ТВ".

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Напомним, что в первом матче "Реал" обыграл "Аякс" на выезде со счетом 2:1.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании.

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