Где смотреть онлайн Реал - Аякс: расписание трансляций

5 марта на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Аяксом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аякс".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Реал" - "Аякс" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России этот поединок будет показывать телеканал "Матч ТВ".

РЕАЛ - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Реал" обыграл "Аякс" на выезде со счетом 2:1.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании.