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Фанаты сборной Украины ярко отреагировали на решение по Ракицкому

вторник, 05 марта 2019, 10:15

Украинские болельщики одобрительно отнеслись к решению главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко не включать защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга.

Напомним, что 29-летний Ракицкий в зимнее трансферное окно перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит". Этот трансфер осудили многие спортсмены, общественные деятели и фанаты.

"Очень последовательно, что заслуживает уважения", "яка сумна новина! Шампанського за мій рахунок!!!", "Шева всім показав "де Раки зимують", "Ракицький навіть з спортивної точки зорі не потрібен сбУ. В обороні він вже ніякий. А з моральної - дуже правильне рішення", "Андрей Николаевич , спасибо !!!!!", "Яка несподіванка) Было бы странно, если бы вызвал", "Ну и нормально, гопарь не нужен. Радует, что Кравец вернулся и про Зозулю не забывают. Не пойму только почему Болбат в заявке, а Петряк нет", "Шева - мужик", "Не захотів осуду вболівальників. Ракицький своє відіграв, як і в свій час Хачеріді, більше треба довіряти молоді", "Ну що ж, доволі передбачуване рішення", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ракицкий в России унизил украинский футбол.

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