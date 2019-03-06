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Где смотреть онлайн смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

среда, 06 марта 2019, 10:33

7 марта в шведском Остерсунде стартует чемпионат мира по биатлону-2019. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Остерсунде.

Начало гонки - в 17.30.

В Украине транслировать первую гонку чемпионата мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет "Матч ТВ". Также трансляция смешанной эстафеты будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Отметим, что чемпионат мира будет проходить с 7 по 17 марта. В рамках мирового первенства будет разыграно двенадцать комплектов медалей.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что сборная Украины огласила состав на чемпионат мира по биатлону.

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