Известный журналист оценил шансы "Динамо" пройти "Челси"

Известный футбольный журналист Андрей Шахов скептический оценил шансы "Динамо" в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы "Челси".

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Своим мнением Шахов поделился с "Апострофом".

"Динамо" будет очень тяжело пройти "Челси" - скажем так, это будет практически невозможно. Теоретические шансы у "Динамо", конечно же, есть. Мало ли что случится, как будет складываться игра. Конечно нелепо говорить, что у "Динамо" нет ни малейшего шанса.

Первое - нужно играть максимально самоотверженно, дисциплинированно и плотно. Второе - киевлянам должна сопутствовать колоссальная удача. И третье - кураж должен поймать Бойко", - отметил Шахов.

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"К тому же, у "Динамо" есть кадровые проблемы. Ведь в Лондоне не будет ни Вербича, ни Соля. Потеря Соля - это вообще огромная проблема, потому что испанец является очень мастеровитым и забивным форвардом. Его в матчах с "Челси" будет очень не хватать. Тем более, когда нет ни Соля, ни Бедесина, ни Вербича, очень трудно себе представить, кто будет играть на острие атаки в Лондоне. В Киеве Хацкевич, вполне возможно, вернется к старому варианту с Вербичем на острие. Но Вербич более полезен, играя на левом фланге", - также отметил журналист.

Первый матч между "Челси" и "Динамо" пройдет 7 марта в Лондоне.

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Ранее "Апостроф" сообщал о том, что стала известна заявка "Динамо" на матч с "Челси".