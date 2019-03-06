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В Лондон с одним нападающим: стала известна заявка "Динамо" на битву с "Челси"

среда, 06 марта 2019, 11:21

Киевское "Динамо" отправилось в Лондон, где 7 марта проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

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Как сообщает Dynamo.kiev.ua, в состав делегации "Динамо" вошли 22 футболиста.

Вместе с командой не полетели бразильцы Че Че и Витор Буэно, а также молодые исполнители Никита Кравченко и Владислав Супряга. Также "Динамо" не помогут Фран Соль, Артем Беседин и Йосип Пиварич, которые восстанавливаются после травм.

Вместе с киевлянами в Лондон отправились Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд, однако принять участие в матче они не смогут. Словенец пропустит игру из-за перебора карточек, а датчанин, который недавно восстановился после травмы, еще не готов выйти на поле.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Таким образом, принять участие в матче могут 20 футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники:Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный.

Нападающий: Назарий Русин.

В окончательную заявку на матч войдут 18 игроков.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что судить матч "Челси" - "Динамо" будет скандально известный арбитр.

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