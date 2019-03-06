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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Порту - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

среда, 06 марта 2019, 12:02

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский "Порту" на своем поле сыграет с римской "Ромой". Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау" 6 марта. Начало матча в 22.00.

ПОРТУ - РОМА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Букмекеры считают фаворитом матча португальский клуб. На победу "Порту" можно поставить с коэффициентом 1,89. Ничья оценивается коэффициентом 3,90. На успех итальянцев предлагается коэффициент 4,00.

При этом букмекеры считают "Рому" фаворитом в борьбе за выход в 1/4 финала. На выход римлян в следующую стадию дается коэффициент 1,69. В то же время проход "Порту" букмекеры оценивают коэффициентом 2,25.

ПОРТУ - РОМА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, первый матч этих команд завершился домашней победой "Ромы" со счетом 2:1.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" также сообщал, что "Манчестер Сити" одержал невероятную победу в Лиге чемпионов.

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