Челси - Динамо: видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Челси" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Динамо".

На 17-й минуте счет открыл Педро. Испанец ворвался в штрафную, отдал пас на Жиру, получил от него обратную передачу, и с близкого расстояния переиграл Бойко. В середине второго тайма Виллиан удвоил преимущество лондонского клуба, великолепно пробив со штрафного. На 90-й минуте счет до крупного довел Хадсон-Одои, который точно пробил с 12 метров после передачи Лофтус-Чика.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ответный матч состоится в Киеве 14 марта.

"Челси" Англия – "Динамо" Киев Украина - 3:0 (1:0)

Голы: Педро (17), Виллиан (65), Хадсон-Одои (90)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате Украины.