Челси - Динамо: видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Челси" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Динамо".
На 17-й минуте счет открыл Педро. Испанец ворвался в штрафную, отдал пас на Жиру, получил от него обратную передачу, и с близкого расстояния переиграл Бойко. В середине второго тайма Виллиан удвоил преимущество лондонского клуба, великолепно пробив со штрафного. На 90-й минуте счет до крупного довел Хадсон-Одои, который точно пробил с 12 метров после передачи Лофтус-Чика.
ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Ответный матч состоится в Киеве 14 марта.
"Челси" Англия – "Динамо" Киев Украина - 3:0 (1:0)
Голы: Педро (17), Виллиан (65), Хадсон-Одои (90)
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате Украины.