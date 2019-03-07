"Динамо" надолго осталось без звездного новичка: появилось важное уточнение

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль из-за травмы плеча, полученной в матче 20-го тура чемпионата Украины против "Десны", больше не выйдет на поле в этом сезоне.

Об этом в Twitter сообщил журналист газеты "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.

"Операция Франа Соля, основная проблема которого - вывих плеча в матче с "Десной" и возникшие в связи с этим последствия, должна была состоятся в среду в Барселоне. Однако, ввиду ряда причин, она была отложена до следующей недели. В любом случае, испанец выбыл до конца сезона", - сообщил Ильченко.

Напомним, 26-летний Соль перешел в "Динамо" в январе. Нападающий успел сыграть за киевлян в четырех матчах и забить два гола.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что стала известна заявка "Динамо" на битву с "Челси".