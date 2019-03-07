Вылет ПСЖ из Лиги чемпионов высмеяли яркими фотожабами

В сети высмеяли сенсационный вылет французского ПСЖ из Лиги чемпионов. После выездной победы над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 парижский топ-клуб умудрился проиграть со счетом 1:3 на своем поле.

В сети появилось множество фотожаб на тему очередного неудачного выступления ПСЖ в главном клубном турнире Европы.

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Напомним, первые два гола "Ман Юнайтед" забил после ошибок игроков ПСЖ, а судьбу противостояния решил пенальти, назначенный в компенсированное ко второму тайму время за то, что мяч попал в руку защитнику парижан Преснелю Кимпембе.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что звезда ПСЖ Неймар грубо выругался в адрес судей матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".