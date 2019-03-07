Звезда ПСЖ грубо выругался в адрес судей после неожиданного вылета из Лиги чемпионов

Звездный нападающий ПСЖ Неймар раскритиковал арбитров ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

После матча Неймар, который из-за травмы не мог помочь ПСЖ, в своем Instagram выругался в адрес арбитров из-за пенальти, назначенного в ворота парижан в компенсированное ко второму тайму время.

"Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину", - написал Неймар, а также добавил слова "Ah vá pra pqp!". Акроним pqp расшифровывается как "puta que pariu", что с португальского можно перевести как "идите н***й".

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ



Напомним, словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой назначила пенальти после видеоповтора за то, что мяч попал в локоть защитнику ПСЖ Преснелю Кимпембе. Гол с пенальти вывел "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинал.

Отметим, что ПСЖ стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который не сумел пройти в следующий раунд плей-офф после победы со счетом 2:0 на выезде в первой игре.

Как сообщал "Апостроф", пенальти, назначенный после видеоповтора, решил также судьбу противостояния "Порту" и "Ромы".