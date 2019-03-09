Барселона - Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

13 марта в столице Каталонии пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Лионом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Лион".

Букмекеры считают "Барселону" безоговорочным фаворитом матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,25, на ничью - 6,70, а на сенсационный успех "Лиона" - 11,50.

На то, что в следующий этап Лиги чемпионов пройдет "Барселона", можно поставить с коэффициентом 1,21, а на проход "Лиона" - с коэффициентом 4,80.

Напомним, в первом матче во Франции команды голов не забили - 0:0.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Барселона" два раза за неделю обыграла "Реал".