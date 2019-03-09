РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

9 марта

21:25
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
21:23
В Виннице пьяный руководитель полиции устроил скандальное ДТП: подробности и фото
21:06
В Киеве произошло жесткое ДТП с ребенком: опубликованы фото и видео
20:53
Стычки с "Нацкорпусом" в Черкассах: в полиции назвали число пострадавших, новые фото и видео
20:19
Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды
20:15
Барселона - Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
20:01
300 граммов в день: в Северной Корее заметили признаки надвигающегося голода
19:52
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
19:30
Весеннее "перемирие" на Донбассе: украинские бойцы ответили на обстрелы боевиков
19:11
Трагическая Масленица: в России умер участник конкурса по поеданию блинов
19:09
Не хватило 0,3 секунды: украинский биатлонист едва не сотворил сенсацию на чемпионате мира
19:03
"Нацкорпус" ищет Порошенко в Черкассах: произошли стычки, видео и фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Барселона - Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

суббота, 09 марта 2019, 20:15

13 марта в столице Каталонии пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Лионом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Лион".

Букмекеры считают "Барселону" безоговорочным фаворитом матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,25, на ничью - 6,70, а на сенсационный успех "Лиона" - 11,50.

На то, что в следующий этап Лиги чемпионов пройдет "Барселона", можно поставить с коэффициентом 1,21, а на проход "Лиона" - с коэффициентом 4,80.

Напомним, в первом матче во Франции команды голов не забили - 0:0.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Барселона" два раза за неделю обыграла "Реал".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

Валенсия - Краснодар - 2:1 Хроника матча

Челси - Динамо - 3:0 Хроника матча, видео голов

Зенит - Вильярреал - 1:3 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: