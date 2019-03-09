Где смотреть онлайн женскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

10 марта в рамках чемпионата мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде, пройдет гонка преследования среди женщин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женской гонки преследования чемпионата мира.

Начало гонки - в 14.45.

В Украине транслировать мужскую гонку преследования на чемпионате мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет "Первый канал". Также трансляция парсьюта будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

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Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женского спринта на ЧМ в Остерсунде.