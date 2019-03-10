Есть первое "золото": все мужские медали Украины на чемпионатах мира по биатлону

Победа Дмитрия Пидручного, который выиграл гонку преследования на ЧМ-2019 в Остерсунде, стала для мужской сборной Украины первой в истории чемпионатов мира.

ПОБЕДА ПИДРУЧНОГО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА: СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Медаль Пидручного стала для мужской сборной не только первой золотой, но и лишь четвертой на мировых первенствах. Ранее украинские биатлонисты выиграли три бронзовые награды.

В 2007 году "бронзу" чемпионата мира в Антерсельве в спринтерской гонке завоевал Андрей Дериземля. В 2011 году в Ханты-Мансийске мужская сборная Украины (Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Александр Беланенко и Сергей Седнев) заняла третье место в эстафете. А в 2016 году бронзовую медаль чемпионата мира в Холменколлене выиграл Сергей Семенов.

Также отметим, что Пидручный стал лишь четвертым чемпионом мира по биатлону из Украины. Ранее золотые награды мировых первенств выигрывали Елена Зубрилова, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что сеть в восторге от победы Пидручного на чемпионате мира по биатлону.