Фантастический Пидручный: как украинца наградили золотой медалью ЧМ-2019 - фото

Украинскому биатлонисту Дмитрию Пидручному, который стал победителем гонки преследования чемпионата мира-2019, вручили золотую медаль.

ПОБЕДА ПИДРУЧНОГО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА: СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Церемония награждения призеров гонок преследования прошла на центральной площади шведского Остерсунда, который принимает мировое первенство.

В борьбе за "золото" Пидручный, напомним, опередил норвежца Йоханнеса Бе и француза Кантена Фийона-Майе.

Напомним, медаль Пидручного стала первой золотой в истории выступлений мужской сборной Украины на чемпионатах мира.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Пидручный прокомментировал свою победу на чемпионате мира.