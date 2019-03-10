Разгром за 20 минут: "Динамо" одержало яркую победу в киевском дерби - видеообзор

В рамках 21-го тура чемпионата Украины состоялось киевское дерби - "Динамо" принимало "Арсенал-Киев" и одержало разгромную победу.

ДИНАМО - АРСЕНАЛ-КИЕВ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Киевляне отправили в ворота аутсайдера УПЛ четыре безответных мяча, причем все были забиты за последние двадцать минут первого тайма.

"Динамо" набрало 47 очков и сохраняет второе место в таблице чемпионата Украины. "Арсенал" (11 очков) идет последним.

"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0

Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1

"Динамо": Бущан, Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей, Шапаренко (Алибеков, 73).

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский, Танковский, Стрижак, Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев, Мисси (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш, Миколенко - Авагимян, Сагуткин, Стрижак.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины раскритиковал "Динамо" за поражение в Лондоне.