РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

19:20
Разгром за 20 минут: "Динамо" одержало яркую победу в киевском дерби - видеообзор
19:12
"Шахтер" уничтожил "Карпаты" в чемпионате Украины: видеообзор
19:08
Сорванные крыши и помятые авто: фото страшных последствий непогоды в Украине
18:32
В Москве рекордное число людей пришли на митинг против Путина: яркие фото
18:00
Украинец сенсационно выиграл "золото" чемпионата мира по биатлону
17:59
На Донбассе снайпер ликвидировал "народного милиционера"
17:33
В Москве люди обнаружили девочку-маугли: шокирующие фото и видео
17:11
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования
17:03
В Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка: фото с места ЧП
17:00
Гороскоп на завтра: Весы разбогатеют, а Львы будут бороться с искушениями
16:49
Столкновения в Черкассах: в полиции заявили о важном задержании
16:49
Пропагандисты Путина показали ослепляющее оружие: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разгром за 20 минут: "Динамо" одержало яркую победу в киевском дерби - видеообзор

воскресенье, 10 марта 2019, 19:20

В рамках 21-го тура чемпионата Украины состоялось киевское дерби - "Динамо" принимало "Арсенал-Киев" и одержало разгромную победу.

ДИНАМО - АРСЕНАЛ-КИЕВ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Киевляне отправили в ворота аутсайдера УПЛ четыре безответных мяча, причем все были забиты за последние двадцать минут первого тайма.

"Динамо" набрало 47 очков и сохраняет второе место в таблице чемпионата Украины. "Арсенал" (11 очков) идет последним.

"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0
Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1

"Динамо": Бущан, Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей, Шапаренко (Алибеков, 73).

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский, Танковский, Стрижак, Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев, Мисси (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш, Миколенко - Авагимян, Сагуткин, Стрижак.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины раскритиковал "Динамо" за поражение в Лондоне.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Арсенал-Киев - 4:0 Видео матча

Шахтер - Карпаты - 5:0 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:0 Онлайн-трансляция, видео гола

Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: