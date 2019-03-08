Сыграли без яиц: бывший футболист жестко раскритиковал "Динамо" за позор в Лондоне

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко подверг жесткой критике киевское "Динамо" за крупное поражение от "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом Левченко написал в своем Twitter.

"Ужасная игра киевлян. Да, это "Челси", но так играть (вернее мучаться, а не играть) просто стыдно. Переходы из обороны в атаку - без идеи. Разлад между прессингом и компактностью. Где Цыганков?! Если бы не Бойко пропустили бы ещё 2-3 гола. Обидно, что сыграли без яиц", - сообщил Левченко.

Позже экс-футболист добавил еще один комментарий.

"Ночь поспал, чуть отошел. Но осадок от мачта все равно остался. Вот задаюсь вопросом, неужели в такой футбол хотят играть динамовцы? Неужели эти мучения нравятся тренерам? Это ли, что хотят видеть болельщики? Иногда можно проиграть, но как ты проигрываешь, предрешает твой успех", - написал бывший хавбек.

Ответный матч "Динамо" - "Челси" пройдет в Киеве 14 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" надолго осталось без звездного новичка.