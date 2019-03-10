Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

В шведском Остерсунде проходит чемпионат мира-2019 по биатлону.

За десять дней биатлонисты разыграют медали в 12-ти гонках - восьми личных и четырех эстафетах.

Сборная Украины представлена в Остерсунде следующими спортсменами:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.

10 марта. Сегодня пройдут гонки преследования. И если в женском персьюте Украине будет сложно рассчитывать на медаль (Меркушина стартует 28-й, Валя Семеренко - 29-й, а Юлия Джима - 54-й), то Дмитрий Пидручный уйдет на старт четвертым и постарается побороться за медаль.

9 марта. В мужском спринте Украина была очень близка к медали, но Дмитрию Пидручному не хватило 0,3 секунды, чтобы занять третье место. Идеально проведя гонку, он опередил на финише легенду биатлона Мартена Фуркада, заняв четвертое место. Гонку же выиграл норвежец Йоханнес Тингнес Бе, "серебро" у россиянина Логинова, а на 0,3 секунды нашего Пидручного опередил француз Кантен Фийон Майе.

8 марта. В первой личной гонке сезона победу одержала словачка Анастасия Кузьмина. Это первое мировое золото в карьере титулованной биатлонистки. Несмотря на один промах, она ходом уверенно переиграла многих соперниц, которые отстрелялись на "ноль". "Серебро" у норвежки Тандреволд, а "бронзу" выиграла немка Дальмайер. Лучшая из украинок Анастасия Меркушина с одним промахом заняла 28-е место, а следом за ней с двумя промахами финишировала Валя Семеренко.

7 марта. Чемпионат стартовал смешанной эстафетой. Гонку выиграли норвежцы, второе место заняла немецкая команда, а "бронза" - у итальянской сборной. Украина в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Остерсунд, Швеция

Четверг, 7 марта

Смешанная эстафета - видео гонки

1. Норвегия (0+7) - 1:17:41,4

2. Германия (0+9) +13,1 c

3. Италия (0+14) +1:09,6 мин

...7. Украина (0+10) +2:27,2 мин

Пятница, 8 марта

Спринт 7.5 км, Женщины - видео гонки

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+0) - 22:17,5 мин

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) (0+0) +9,7 с

3. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) +12,6 с

...28. Анастасия Меркушина (Украина) (0+1) +1:17,3 мин

...29. Валя Семеренко (Украина) (2+0) +1:20,0 мин

...54. Юлия Джима (Украина) (0+2) +2:20,6 мин

...76. Вита Семеренко (Украина) (2+2) +3:05,6 мин

Суббота, 9 марта

Спринт 10 км, Мужчины - видео гонки

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+1) - 24:37,6 мин

2. Александр Логинов (Россия) (0+0) +13,7 с

3. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0) +16,5 с

4. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0) +16,8 с

...42. Руслан Ткаленко (Украина) (0+1) +2:02,4 мин

...81. Артем Тищенко (Украина) (0+2) +3:21,3 мин

...94. Виталий Труш (Украина) (1+2) +4:15,5 мин

Воскресенье, 10 марта

14:45 Гонка преследования 10 км, Женщины - видеотрансляция гонки

17:30 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - видеотрансляция гонки

Вторник, 12 марта

16:30 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

Среда, 13 марта

17:10 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

Четверг, 14 марта

17:10 Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 16 марта

14:15 Эстафета 4х6 км, Женщины

17:30 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 17 марта

14:15 Масс-старт 12.5 км, Женщины

18:00 Масс-старт 15 км, Мужчины