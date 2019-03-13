Ювентус - Атлетико: видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" разгромил мадридский "Атлетико" со счетом 3:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Атлетико".

На 27-й минуте счет открыл Криштиану Роналду, который точно пробил головой после навеса с фланга в исполнении Федерико Бернардески. В начале второго тайма Роналду сделал дубль, точно пробив головой после навеса Жоау Кансесу. В этом эпизоде голкипер "Атлетико" Ян Облак сумел отбить мяч, но уже после того, как он пересек линию ворот. В концовке встречи Роналду оформил хет-трик, реализовав пенальти, назначенный за фол на Бернардески.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР

"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания - 3:0 (1:0) - первый матч - 0:2

Голы: Роналду (27, 49, 86, с пенальти)

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" обыграл "Атлетико" в результативном мадридском дерби.