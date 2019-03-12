Где смотреть онлайн Ювентус - Атлетико: расписание трансляций

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Турине 12 марта на стадионе "Альянц". В первом матча "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Атлетико" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Ювентус" занял первое место в группе Н, опередив "Манчестер Юнайтед", "Валенсию" и "Янг Бойз". "Атлетико" финишировал на второй позиции в группе А, проведя встречи с дортмундской "Боруссией", "Брюгге" и "Монако".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" обыграл "Наполи" в скандальном матче чемпионата Италии.