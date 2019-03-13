"Барселона" с разгромом вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" уничтожила "Лион" и вышла в четвертьфинал. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Лион".

Счет был открыт на 18-й минуте. Месси нашел в штрафной Суареса, который упал в единоборстве с Денайером. Арбитр назначил пенальти, который в стиле Паненки реализовал Месси. В середине первого тайма Суарес и Коутиньо вдвоем вышли на вратаря "Лиона", уругваец отпасовал на бразильца, который переправил мяч в пустые ворота.

На 58-й минуте "Лиону" удалось отыграть один гол, отличился Тузар, и казалось, что интрига вновь ожила. Впрочем, большего лионцам создать у ворот "Барселоны" не удалось. На 78-й минуте Месси получил мяч в 25 метрах от ворот, ворвался в штрафную, одним финтом обыграл двух соперников и отправил мяч в ворота. Через три минуты Месси прекрасным пасом вывел Пике на пустые ворота, который довел счет до крупного. В концовке встречи еще один гол забил Усман Дембеле, которому также ассистировал Месси.

"Барселона" Испания – "Лион" Франция - 5:1 (2:0) - первый матч - 0:0

Голы: Месси (18, с пенальти, 78), Коутиньо (31), Пике (81), У. Дембеле (86) - Тузар (58)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Коутиньо (У. Дембеле, 70), Месси, Суарес.

"Лион": Лопеш (Горжлен, 34), Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Депай (Траоре, 73), Тузар, Фекир, Ндомбеле, Дюбуа, М. Дембеле.

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