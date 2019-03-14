Барселона - Лион: видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Лион" со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Лион".

Счет был открыт на 18-й минуте, отличился Месси, реализовавший пенальти. На 31-й минуте преимущество каталонского клуба увеличил Коутиньо, которому ассистировал Суарес.

Во втором тайме разрыв в счете ударом с близкого расстояния сократил Тузар. На 78-й минуте Месси оформил дубль, отправив третий мяч в ворота "Лиона". Через три минуты Пике довел счет до крупного, голевой передачей отметился Месси. Окончательный счет с передачи Месси установил Дембеле.

БАРСЕЛОНА - ЛИОН: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Барселона" Испания – "Лион" Франция - 5:1 (2:0) - первый матч - 0:0

Голы: Месси (18, с пенальти, 78), Коутиньо (31), Пике (81), У. Дембеле (86) - Тузар (58)

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