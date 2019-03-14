Быки, до свидания: испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы российский "Краснодар" сыграл вничью с испанской "Валенсией" и по сумме двух встреч вылетел из турнира.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Валенсия".

Матч прошел в упорной борьбе без большого количества опасных моментов. Основные события развернулись в концовке встречи. На 85-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов на фланге обыграл соперника и невероятным ударом с угла штрафной площади отправил мяч в ворота. Казалось, что "быки" одержат победу и выйдут в следующий раунд турнира. Но на последней компенсированной минуте Кевин Гамейро прорвался по флангу и выложил мяч в штрафную на Гонсалу Гедеша, который был точен с 10 метров.

В итоге, в четвертьфинал вышла "Валенсия".

"Краснодар" Россия – "Валенсия" Испания - 1:1 (0:0) - первый матч - 1:2



Голы: Сулейманов (85) - Гедеш (90+3)

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Фьолусон, Петров (Сулейманов, 75), Перейра (Таранов, 90), Газинский, Вандерсон, Ольссон, Классон, Ари (Стоцкий, 30).

"Валенсия": Нето, Гайя, Диакаби, Габриэл, Солер (Гамейро, 88), Васс, Черышев, Кондогбиа, Коклен, Собрино (Родриго, 58), Санти Мина (Гедеш, 70).

Предупреждения: Кондогбиа (15), Перейра (29), Солер (75), Газинский (78), Гедеш (90), Гамейро (90).