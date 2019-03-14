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Где смотреть онлайн жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы: расписание трансляций

четверг, 14 марта 2019, 15:25

15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Начало - в 14.00.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также мероприятие будут транслировать российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч Футбол 1".

В ней примут участие восемь клубов, которые определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Эти встречи состоятся сегодня, 14 марта.

В четвертьфинале смогут смогут сыграть друг против друга команды из одной страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Динамо" не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

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