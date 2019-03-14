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Лидер "Динамо" не сыграет против "Челси": названа причина

четверг, 14 марта 2019, 10:13

Словенский вингер Беньямин Вербич не сможет помочь киевскому "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси".

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В своем аккаунте в Instagram Вербич сообщил, что не сможет сыграть в матче из-за болезни.

"Дорогие болельщики, к сожалению я должен сказать вам, что я не буду играть в матче с "Челси". В последние дни у меня была ангина и высокая температура, я сделал все, чтобы помочь команде, но все равно здоровье не позволяет. Я буду сидеть на трибуне и поддерживать нашу команду. Надеюсь увидеть там и всех вас", - написал Вербич.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, словенец пропустил и первый матч против "Челси" - в Лондоне Вербич не мог играть из-за дисквалификации.

Матч "Динамо" - "Челси" состоится сегодня, 14 марта.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что звездный новичок "Динамо" перенес операцию.

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