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Есть будущее с одним "но": футбольный эксперт оценил перспективы "Динамо"

пятница, 15 марта 2019, 17:11

Футбольный комментатор Андрей Столярчук после разгрома "Динамо" в игре против "Челси" (0:5) выразил мнение, что у киевской команды есть будущее, но ей необходимо найти нового тренера высокого уровня.

Об этом Столярчук сказал в интервью "Апострофу".

"Я думаю, что стратегия, связанная со ставкой на молодых футболистов из академии, имеет большое будущее. Просто нужно этих игроков объединять высококлассными легионерами, такими как, к примеру, Вербич, которого очень не хватало в матчах с "Челси". Я уверен, что эта команда имеет будущее, вопрос лишь в том, с этим ли тренером.

Мне кажется, что "Динамо" за почти два года работы Хацкевича не прогрессирует большими шагами. Команда играет в тот же футбол, что и два года назад. Игроки набрались опыта, но нельзя сказать, что команда существенно прибавила - как в организации, так и в качестве игры. Я считаю, что стратегия имеет будущее, команда также имеет будущее. Но, возможно, нужно найти нового Лобановского, нового Павлова, умеющего работать с молодыми игроками, умеющего встраивать таких футболистов в канву командной игры", - сказал Столярчук.

Более детально читайте на "Апострофе": Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что футбольные специалисты высказались о позорном поражении "Динамо".

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